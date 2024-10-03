03 октября, 17:46Происшествия
Похищенного из ярославского зоопарка кенгуренка нашли в подмосковном Королеве
"Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в ее публикации.
Кенгуренок по имени Крош пропал в Ярославле в ночь на 27 сентября. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением. В ночь на 30 сентября стало известно о похищении еще двух кенгурят, но уже из зоопарка под Калугой.
Подозреваемого в краже задержали во Владимирской области. В его сумке правоохранители нашли одного из кенгурят, похищенных в Калуге. Детеныша отправили на передержку в ярославский зоопарк. Его состояние оценивается как удовлетворительное, жизни животного ничего не угрожает. Второй найденный кенгуренок из зоопарка Калуги погиб.
Подозреваемый в краже кенгуру из зоопарков задержан