Похищенного из ярославского зоопарка кенгуренка нашли в подмосковном Королеве

Полицейские обнаружили в подмосковном Королеве кенгуренка, которого ранее похитили из зоопарка Ярославля. Об этом официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в телеграм-канале

"Расследование уголовного дела продолжается", – говорится в ее публикации.

Кенгуренок по имени Крош пропал в Ярославле в ночь на 27 сентября. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением. В ночь на 30 сентября стало известно о похищении еще двух кенгурят, но уже из зоопарка под Калугой.

Подозреваемого в краже задержали во Владимирской области. В его сумке правоохранители нашли одного из кенгурят, похищенных в Калуге. Детеныша отправили на передержку в ярославский зоопарк. Его состояние оценивается как удовлетворительное, жизни животного ничего не угрожает. Второй найденный кенгуренок из зоопарка Калуги погиб.