Похититель кенгурят заявил, что хотел обменять одного из них на обезьянку, чтобы "нянчить"

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Иван Некрасов, обвиняемый в краже кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области, рассказал в суде, что хотел обменять одного из них на обезьянку, чтобы нянчить ее, передает РИА Новости.

"Я увидел кенгуру и на обезьянку-макаку хотел (обменять. – Прим. ред.), она на человечка похожа. Хотел, чтобы нянчить. И я увидел этого кенгуренка, не удержался, нашел сачок и начал ловить", – сказал Некрасов.

Он уточнил, что кормил животных ягодным пирогом. При этом поведение Некрасова в суде оценивается как детское, не соответствующее возрасту. Обвиняемый постоянно сбивается с темы и задает не относящиеся к делу вопросы, чем вызывает строгие замечания судьи.

На вопросы о своем полном имени он отвечал "Ваня", а свою мать представил как "Лену". При этом, запрещая журналистам снимать его, задержанный ругался матом. Также он рассказал о моменте задержания. По словам Некрасова, он сидел с кенгуренком на вокзале и пил кофе.

"И там неожиданно вбежали три или четыре человека, не сказали, кто они, резко уронили меня в пол на живот", – заявил обвиняемый.

Первая пропажа кенгуренка была зафиксирована в Ярославле в ночь на 27 сентября. Тогда из зоопарка исчез детеныш по имени Крош. В связи с этим было возбуждено дело о краже с незаконным проникновением. Однако в ночь на 30 сентября стало известно о похищении еще двух кенгурят, но уже из зоопарка под Калугой.

Правоохранители задержали подозреваемого во Владимирской области. В его сумке был обнаружен один из кенгурят, похищенных в Калуге. Детеныша отправили на передержку в ярославский зоопарк. Его состояние оценивается как удовлетворительное, жизни животного ничего не угрожает.

Второй кенгуренок из зоопарка Калуги был найден погибшим. Спустя время правоохранители обнаружили в подмосковном Королеве третьего кенгуренка по кличке Крош.

Между тем суд в Ярославле отправил Некрасова в СИЗО на 1 месяц 26 дней.