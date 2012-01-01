Куклачев: запрет цирковых животных может вызвать рост числа квадроберов

В России могут запретить животных в цирках: такую инициативу депутаты Госдумы планируют рассмотреть в ноябре. Однако в соцсетях уже разгорелся спор на эту тему. Как к цирку без животных относятся законодатели, артисты и зрители – в материале Москвы 24.

Животных обижают?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Законопроект о запрете на использование животных в цирках внесли в Госдуму лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По мнению авторов инициативы, организаторы выступлений не всегда соблюдают обязанности по надлежащему содержанию и уходу за такими артистами. В связи с этим они предложили передать их в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также приюты.

Однако первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что законопроект намерены отправить на доработку. В целом же парламентарий согласился с проблемой, но подчеркнул, что подход к ней должен быть другим.





Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии Надо ее решать последовательно, закручивая гайки в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них все время возрастали.

Про мнению Бурматова, инициатива коллег может привести к коллапсу. Депутат объяснил это тем, что в настоящее время реабилитационные центры "забиты под завязку" животными из закрывшихся контактных зоопарков, конфискованными и пострадавшими от браконьеров.

Кроме того, цирки и так сокращают количество животных: если раньше их было больше половины на программу, то сейчас – меньше 30%. Также чаще на арену стали выходить сельскохозяйственные и домашние питомцы, которые хорошо поддаются дрессировке, отметил Бурматов.

Парламентарий напомнил, что любой глава муниципалитета вправе запретить представление цирка с использованием животных. Однако в то же время он рассказал об огромных очередях за билетами во многих городах.

"Нам важно не проходить мимо фактов, когда есть нарушения, жестокое обращение с животными. Госдума оперативно реагирует на любые сигналы, когда животное подверглось в процессе выступления жестокому с ним обращению", – отметил Бурматов.

"Все меньше взаимодействия животного и человека"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист РФ, худрук Большого московского цирка Аскольд Запашный назвал историю с запретом использования животных в представлениях хайпом.





Аскольд Запашный руководитель Большого московского цирка Для нас подобного рода законопроекты не новинка. Депутаты намеренно создают шум вокруг этой темы. Это хайп, которым они пользуются в своих целях. Конечно, мы не согласны с этой инициативой.

Дрессировщица тигров и львов Людмила Суркова также заметила, что без животных цирк перестанет быть таковым. В беседе с "Радиоточкой НСН" она подчеркнула, что со зверями никто жестоко не обращается, так как это партнеры, которых артисты любят и ценят.

"В госцирках у животных все хорошо и с проживанием, и с питанием, и с лечением. В цирках стоят камеры, все можно отследить, посмотреть. Мы сами себе не враги", – рассказала она.

Сын худрука Театра кошек Юрия Куклачева Дмитрий в беседе с журналистами также не согласился с внесенным законопроектом. По его мнению, в России от этого может стать еще больше квадроберов.



Дмитрий Куклачев дрессировщик Сегодня мы увидели большую проблему – квадробинг. Это взрослые и дети, которые наряжаются и ощущают себя животными. Это говорит о том, что у нас с каждым днем становится все меньше взаимодействия животного и человека в городских условиях. В деревне никто не будет заниматься квадробингом рядом с козами, коровами и курочками. Цирк очень нужен, чтобы дети видели животных не только на картинках и в соцсетях.

При этом в Сети мнения разделились. Часть комментаторов поддержала артистов, отметив, что цирковое искусство без животных исчезнет.

"Акробат может упасть с высоты и разбиться. Давайте и их отменим! Да и цирк вообще!" – написала одна из них.

"Большинство животных в государственном цирке – спасенные от браконьеров. Это, можно сказать, для них единственный дом", – считает другой пользователь.

Однако часть из них подчеркнули, что запретить использовать животных в цирках надо было давно, как это сделали во многих странах.

"Медведи, львы, тигры, должны быть на свободе! Животные живут для того, чтобы продолжить свое потомство и оберегать друг друга, а не ради веселья детей. Пусть они лучше в мячик поиграют или просто погуляют, чем смотрят на животных, которых бьют", – высказалась Кира.





пользователь Сети Вместо цирков можно просто открытые парки устроить, где безобидные животные более-менее свободны.

В то же время многие выразили надежду, что депутаты примут взвешенное решение, от которого будет комфортно всем сторонам.