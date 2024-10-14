Аскольд Запашный выступил против законопроекта о запрете животных в цирках

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Народный артист РФ, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный выступил против законопроекта о запрете на использование животных в цирках. Это мнение он высказал Агентству "Москва".

"Для нас подобного рода законопроекты не новинка. Депутаты намеренно создают шум вокруг этой темы. Это хайп, которым они пользуются в своих целях. Конечно, мы не согласны с этой инициативой", – подчеркнул Запашный.

Вместе с тем позицию против закрытия цирков с животными поддержал первый зампред фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев. По его словам, такое решение было бы нецелесообразным, поскольку российский цирк является гордостью страны, а потому его необходимо поддерживать.

Парламентарий также обратил внимание, что данная инициатива послужила поводом для большого числа обсуждений и споров.

"Мы еще в октябре прошлого года организовали межфракционный круглый стол, чтобы выслушать мнения всех заинтересованных сторон – от защитников животных до представителей циркового искусства. Решение было единодушным. Закон не должен быть принят", – цитирует депутата РИА Новости.

По мнению Гусева, цирки с животными являются не просто развлечением. Они позволяют детям познавать мир, контактировать с животными и радоваться, наблюдая за уникальными выступлениями.

Закрытие цирков с животными лишило бы будущие поколения "этого волшебного опыта", подчеркнул депутат. Он также предложил всем, кто заинтересован в принятии данного законопроекта, лично прийти в Большой Московский цирк, чтобы убедиться в безопасном обращении с животными.

Документ о запрете использования животных в цирках был внесен в Госдуму в феврале этого года лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым и вице-спикером ГД Владиславом Даванковым. Они отметили, что цирки не всегда соблюдают обязанности по надлежащему содержанию и уходу за животными, в связи с чем их необходимо передать в реабилитационные центры для диких и экзотических животных, а также в приюты.

Между тем рассмотреть законопроект нижняя палата парламента собирается в ноябре.