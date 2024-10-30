Эдгард Запашный призвал наказать виновных в нападении пантеры на ребенка в Ангарске

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Все виновные в нападении пантеры на ребенка в Ангарске должны быть найдены и наказаны, заявил гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в интервью телеканалу "Звезда".

Он считает, что инцидент произошел в следствие грубого нарушения техники безопасности. Ребенок не должен был контактировать с опасным хищным животным, так как это является угрозой для жизни, уточнил дрессировщик.

Запашный также призвал провести проверку в цирке и выявить все нарушения в его деятельности. Кроме того, он предположил, что у заведения может быть отозвана лицензия.

Пантера напала на трехлетнего ребенка в передвижном цирке в Ангарске вечером 28 октября. Мальчика привел отец, чтобы сфотографироваться с животным, однако оно набросилось на ребенка. В результате он с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.

Мать мальчика рассказала, что у него рваные раны головы и спины, а также расцарапаны рука и нога. Правоохранители организовали по данному факту проверку, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.

В данный момент ребенок находится в состоянии средней тяжести, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В свою очередь, журналисты выяснили, что животное принадлежит дрессировщику цирка и в представлениях не задействовано.