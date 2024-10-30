Психолог Хакимов порекомендовал смотреть трансляции из Московского зоопарка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Просмотр видео или трансляций с животными, их повадками, играми и взаимодействием друг с другом может помочь сохранить эмоциональную стабильность и положительный настрой, заявил специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

"Есть исследования, которые показывают, что просмотр подобных роликов и видео помогает повысить продуктивность, понизить уровень стресса, одновременно переключить и сконцентрировать внимание в течение дня", – отметил эксперт.

По его словам, снизить стресс и отпустить негативные ситуации очень важно в потоке дел и новостей. Хакимов порекомендовал для этого, помимо роликов с животными, смотреть прямую трансляцию из Московского зоопарка, где показывается жизнь его обитателей.

"Этот вариант хорош не только возможностью хоть и виртуально, но посетить зоопарк, но и увидеть редких в наших широтах представителей фауны. Плюс такие онлайн-видео достаточно медитативны, лишены громких звуков и музыки, что также успокаивает", – подытожил психолог.

Ранее стало известно, что пользователи mos.ru могут теперь наблюдать за обитателями Московского зоопарка в режиме онлайн. Камеры установили в экспозиционной части. Трансляцию ведут из уличных и внутренних вольеров.

Пользователи могут онлайн наблюдать за пандами Жуи, Диндин и Катюшей, карликовым бегемотом Ксюшей, слонами, гориллами, капибарами, семейством орангутанов, рысей, сурикатов, медоедов и другими животными.