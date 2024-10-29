В зоопарке рассказали о первом дне малайского медвежонка в Москве

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Московский зоопарк рассказал о первом дне малайского медвежонка после переезда в столицу, передает телеграм-канал портала мэра и правительства Москвы.

Маленькая медведица устала из-за долгой дороги. Сначала она немного переживала, но по примерно через успокоилась. После этого ее накормили. В качестве первого ужина в Москве медвежонку преподнесли молочную смесь для выкармливания щенков и специально приготовленное пюре из тыквы, манго и банана. Медведица ела из бутылочки, поскольку она еще слишком мала для другого способа питания.

Первую ночь на новом месте с медвежонком провели сотрудники зоопарка. Сейчас детеныш продолжает адаптироваться к новым условиям и знакомиться с киперами.

Полугодовалую самку медведя привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы 24 октября. Представители этого вида не появлялись ни в одном из зоопарков России более 30 лет. Так, эти животные жили в зоосаде столицы в конце прошлого века. В начале 1980-х годов здесь поселились самки Солоха и Лялька и самец Соломон. При реконструкции их передали в другие зоопарки.

Между тем у пользователей mos.ru появилась возможность наблюдать за обитателями Московского зоопарка в режиме онлайн. Камеры, запись с которых транслируется в режиме реального времени, были установлены в экспозиционной части. Трансляцию ведут из уличных и внутренних вольеров. При этом каждый обитатель зоосада имеет свою страницу на zoo.mos.ru, где также доступна интересная информация.