Суд запретил жителю Южного Бутова пасти коз на улицах столичного района

Суд запретил жителю Южного Бутова пасти коз на улицах района после жалоб местных жителей. Ранее животные свободно передвигались по тротуарам и проезжей части, вызывая беспокойство у горожан. Они также оставляли вмятины на припаркованных автомобилях. Теперь владелец может выпускать их только в пределах своего двора.

Бутовские козы стали интернет-сенсацией, особенно благодаря своим необычным именам – Трамп и Байден. Мнения жителей района о них разделились: одни считают их частью местной культуры, другие видят в них потенциальную опасность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.