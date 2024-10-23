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23 октября, 07:30

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Суд запретил жителю Южного Бутова пасти коз на улицах столичного района

Суд запретил жителю Южного Бутова пасти коз на улицах столичного района

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Суд запретил жителю Южного Бутова пасти коз на улицах района после жалоб местных жителей. Ранее животные свободно передвигались по тротуарам и проезжей части, вызывая беспокойство у горожан. Они также оставляли вмятины на припаркованных автомобилях. Теперь владелец может выпускать их только в пределах своего двора.

Бутовские козы стали интернет-сенсацией, особенно благодаря своим необычным именам – Трамп и Байден. Мнения жителей района о них разделились: одни считают их частью местной культуры, другие видят в них потенциальную опасность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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