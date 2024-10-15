15 октября, 13:05Происшествия
Теща пострадавшего на юго-западе Москвы мужчины назвала его добрым человеком
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Теща бизнесмена Виктора Мишачева, автомобиль которого взорвали на юго-западе Москвы, Лидия Александровна, пребывает в шоковом состоянии от произошедшего. Ее зять – добрый и общительный человек, рассказала она Москве 24.
По словам женщины, в семье воспитываются двое сыновей в возрасте 10 и 6 лет. Старший из них отпразднует свой день рождения 17 октября. Второй ребенок в настоящий момент остается в больнице, где ему зашивают рану на голове, полученную в результате взрыва. С ним в медучреждении находится его мама.
Лидия Александровна уточнила, что дочь позвонила ей из машины скорой помощи. При этом она не рассказала ей, как ребенок себя чувствует.
Отвечая на вопрос о возможных конкурентах зятя, женщина сказала, что не знает о них.
"Я никогда не спрашивала про работу, я приезжала с детьми играла, помогала", – отметила она.
Лидия Александровна также обратила внимание, что ее зять никогда не жаловался на проблемы в бизнесе или своих партнеров. Он жил с семьей в доме на Профсоюзной улице много лет. По словам тещи, они въехали в эту квартиру, когда поженились. При этом интерьер их жилища не отличался особой роскошью.
Инцидент с подрывом машины произошел рядом с домом пострадавшего 15 октября. В результате происшествия пострадали три человека, в том числе 6-летний мальчик.
После произошедшего СК завел уголовное дело о покушении на убийство. Прокуратура также взяла под собственный контроль расследование дела.
Позже следователи назвали предпринимательскую деятельность приоритетной версией подрыва машины. По данным журналистов, мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте составила около 30 граммов.
Уголовное дело возбуждено после подрыва автомобиля на Профсоюзной улице в Москве