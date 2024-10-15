Теща пострадавшего на юго-западе Москвы мужчины назвала его добрым человеком

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Теща бизнесмена Виктора Мишачева, автомобиль которого взорвали на юго-западе Москвы, Лидия Александровна, пребывает в шоковом состоянии от произошедшего. Ее зять – добрый и общительный человек, рассказала она Москве 24.

По словам женщины, в семье воспитываются двое сыновей в возрасте 10 и 6 лет. Старший из них отпразднует свой день рождения 17 октября. Второй ребенок в настоящий момент остается в больнице, где ему зашивают рану на голове, полученную в результате взрыва. С ним в медучреждении находится его мама.

Лидия Александровна уточнила, что дочь позвонила ей из машины скорой помощи. При этом она не рассказала ей, как ребенок себя чувствует.

Отвечая на вопрос о возможных конкурентах зятя, женщина сказала, что не знает о них.

"Я никогда не спрашивала про работу, я приезжала с детьми играла, помогала", – отметила она.

Лидия Александровна также обратила внимание, что ее зять никогда не жаловался на проблемы в бизнесе или своих партнеров. Он жил с семьей в доме на Профсоюзной улице много лет. По словам тещи, они въехали в эту квартиру, когда поженились. При этом интерьер их жилища не отличался особой роскошью.

Инцидент с подрывом машины произошел рядом с домом пострадавшего 15 октября. В результате происшествия пострадали три человека, в том числе 6-летний мальчик.

После произошедшего СК завел уголовное дело о покушении на убийство. Прокуратура также взяла под собственный контроль расследование дела.

Позже следователи назвали предпринимательскую деятельность приоритетной версией подрыва машины. По данным журналистов, мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте составила около 30 граммов.