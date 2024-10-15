ТАСС: автомобиль на юго-западе Москвы взорвали с помощью безоболочного СВУ

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Автомобиль предпринимателя взорвали на Профсоюзной улице в Москве при помощи безоболочного самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Мощность сработанной взрывчатки составила порядка 50 граммов в тротиловом эквиваленте, уточнил собеседник агентства.

В беседе с телеканалом "360" хозяйка одной из пострадавших во время взрыва машин по имени Людмила рассказала, что СВУ сработало, когда владелец хотел его снять.

"Оно (СВУ. – Прим. ред.) лежало между лобовым стеклом, на капоте. Прикрыто было тряпочкой какой-то, пакетом. Хозяин вышел с ребенком вместе с шестилетним, хотел снять этот мешок оттуда – и произошел взрыв. Моя машина стояла самая крайняя, и она пострадала больше всего", – пояснила Людмила.

По словам женщины, сама она в момент взрыва была дома и не получила травм. Она спустилась к взорванной машине, но затем вернулась домой, чтобы не мерзнуть и не мешать работе следователей.

Собеседница телеканала не смогла ответить, где работает хозяин взорванного авто, однако назвала его приветливым, спокойным и нормальным человеком.

Третьим пострадавшим оказался сосед, гулявший с собакой, пишет RT. В разговоре с изданием Александр сказал, что проходил мимо, когда сработало СВУ. Его ранило в ногу осколком, мужчина уже получил медицинскую помощь.

"Меня спасло, что у машины был открыт высокий капот. Он принял часть осколков. Я не знаю, что случилось, просто на капоте лежал мусорный пакет. Он взял его и выкинул в помойку, вернулся. Под пленкой что-то там такое было, начал убирать, что-то там зашипело – и взрыв", – рассказал собеседник издания.

С его слов, ребенок пострадал несильно, предприниматель получил травму руки. После случившегося он побежал с мальчиком сразу домой, уточнил Александр.

Об инциденте стало известно 15 октября. Как утверждают журналисты, одним из пострадавших оказался гендиректор и соучредитель компании "Шейкер групп" Виктор Мишачев, занимающийся ресторанным бизнесом.

СК России завел уголовное дело о покушении на убийство. Прокуратура также взяла под собственный контроль расследование дела. Приоритетной версии ЧП стала предпринимательская деятельность потерпевшего.