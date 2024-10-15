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15 октября, 11:05

Происшествия

СК назвал предпринимательскую деятельность приоритетной версией подрыва машины в Москве

Фото: телеграм-канал “ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ”

Приоритетной версией подрыва автомобиля на юго-западе Москвы стала предпринимательская деятельность потерпевшего, сообщили в пресс-службе столичного СК.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время рассматриваются различные версии преступления. Сейчас следователи осматривают записи с камер наружного видеонаблюдения, допрашивают свидетелей и проводят обыски.

При этом мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника составила около 30 граммов, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По информации источника, скорее всего, в качестве взрывчатки использовался тротил.

Инцидент произошел на Профсоюзой улице столицы 15 октября. В результате происшествия пострадали три человека, в том числе 6-летний мальчик. Сейчас им оказывается квалифицированная медпомощь.

Как писали СМИ, одним из пострадавших был гендиректор и соучредитель компании "Шейкер групп" Виктор Мишачев, занимающийся ресторанным бизнесом. СК завел уголовное дело о покушении на убийство. Прокуратура также взяла под собственный контроль расследование дела.

Три человека получили травмы в результате подрыва автомобиля на юго-западе Москвы

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