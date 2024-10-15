Пострадавший в результате подрыва машины в Москве мужчина находится в реанимации

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Мужчина, пострадавший в результате подрыва машины на юго-западе Москвы, находится в реанимации. Об этом рассказали в пресс-службе столичного СК.

В настоящее время всем потерпевшим оказывается необходимая медицинская помощь. После разрешения врачей следователи приступят к проведению с ними следственных действий.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастного к преступлению лица.

Инцидент с подрывом машины произошел на Профсоюзой улице столицы 15 октября. В результате происшествия пострадали три человека, в том числе 6-летний мальчик.

При этом, как писали СМИ, одним из пострадавших был гендиректор и соучредитель компании "Шейкер групп" Виктор Мишачев, занимающийся ресторанным бизнесом. После произошедшего СК завел уголовное дело о покушении на убийство. Прокуратура также взяла под собственный контроль расследование дела.

Позже следователи назвали предпринимательскую деятельность приоритетной версией подрыва машины. По данным журналистов, мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте составила около 30 граммов.