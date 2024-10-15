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15 октября, 11:15

Происшествия

Столичное управление СК РФ огласило возможную причину подрыва автомобиля в Москве

Столичное управление СК РФ огласило возможную причину подрыва автомобиля в Москве

Уголовное дело возбуждено после подрыва автомобиля на Профсоюзной улице в Москве

Три человека получили травмы в результате подрыва автомобиля на юго-западе Москвы

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По данным Главного следственного управления СК РФ по Москве, одна из версий, почему был взорван автомобиль на юго-западе столицы, связана с конфликтом бизнес-интересов. В результате ЧП пострадали три человека, в том числе предприниматель.

Тем временем 20 октября более чем в 50 парках Подмосковья отметят День отца.

Кроме того, на Волоколамском шоссе после задержки восстановили движение трамваев.

Вдобавок к этому, ранее выявление рака груди в Москве выросло до 79%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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