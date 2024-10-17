17 октября, 17:47Происшествия
Экс-коллега пострадавшего при подрыве авто в Москве опроверг информацию об оторванной руке
Фото: Москва 24
Бывший коллега Виктора Мишачева Владислав Ковалев опроверг в беседе с Москвой 24 информацию о том, что при подрыве машины на юго-западе Москвы предпринимателю оторвало руку.
"Частичные переломы, там спицы. Все нормально, рука двигается, заживет", – рассказал Ковалев.
Он уточнил, что с пострадавшим при инциденте ребенком все хорошо. Ему прочистили и зашили раны.
"Вчера были у него в больнице <...> держится бодрячком, шутит", – также добавил экс-коллега Мишачева.
Подрыв автомобиля гендиректора компании "Шейкер групп" Мишачева произошел 15 октября на Профсоюзной улице в Москве. В результате пострадали три человека, среди которых 6-летний мальчик.
По факту произошедшего СК завел уголовное дело о покушении на убийство. Следователи назвали предпринимательскую деятельность пострадавшего приоритетной версией случившегося.
Подозреваемого задержали вечером 15 октября, им оказался бизнес-партнер потерпевшего. В его доме был обнаружен схрон оружия. Позже Мишачев сообщил, что знаком с 50-летним подозреваемым более 15 лет. В ходе допроса он уточнил, что вел с подозреваемым совместную предпринимательскую деятельность.
Подозреваемому в подрыве машины на юго-западе Москвы предъявят обвинение