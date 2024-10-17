Экс-коллега пострадавшего при подрыве авто в Москве опроверг информацию об оторванной руке

Фото: Москва 24

Бывший коллега Виктора Мишачева Владислав Ковалев опроверг в беседе с Москвой 24 информацию о том, что при подрыве машины на юго-западе Москвы предпринимателю оторвало руку.

"Частичные переломы, там спицы. Все нормально, рука двигается, заживет", – рассказал Ковалев.

Он уточнил, что с пострадавшим при инциденте ребенком все хорошо. Ему прочистили и зашили раны.

"Вчера были у него в больнице <...> держится бодрячком, шутит", – также добавил экс-коллега Мишачева.

Подрыв автомобиля гендиректора компании "Шейкер групп" Мишачева произошел 15 октября на Профсоюзной улице в Москве. В результате пострадали три человека, среди которых 6-летний мальчик.

По факту произошедшего СК завел уголовное дело о покушении на убийство. Следователи назвали предпринимательскую деятельность пострадавшего приоритетной версией случившегося.

Подозреваемого задержали вечером 15 октября, им оказался бизнес-партнер потерпевшего. В его доме был обнаружен схрон оружия. Позже Мишачев сообщил, что знаком с 50-летним подозреваемым более 15 лет. В ходе допроса он уточнил, что вел с подозреваемым совместную предпринимательскую деятельность.