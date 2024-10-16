Покушавшийся на предпринимателя на юго-западе Москвы является его бизнес-партнером

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Подозреваемый в попытке взорвать предпринимателя на юго-западе Москвы оказался его бизнес-партнером, в его доме был обнаружен схрон оружия. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

"Следствием предварительно получена информация, что подозреваемый является бизнес-партнером потерпевшего", – указано в сообщении.

Уточняется, что мужчине 50 лет. По месту его проживания также был обнаружен схрон оружия, добавили в ведомстве. Все оружие было изъято, по нему будут назначены необходимые судебные экспертизы.

Подрыв автомобиля гендиректора компании "Шейкер групп" Виктора Мишачева произошел 15 октября на Профсоюзной улице в Москве. Пострадали три человека, включая 6-летнего мальчика. СК России завел уголовное дело о покушении на убийство.

Следователи указали предпринимательскую деятельность как приоритетную версию случившегося. СМИ же писали, что причиной подрыва автомобиля якобы мог стать конфликт Мишачева с сотрудниками одного из своих ресторанов в связи с невыплатой зарплат.

Подозреваемого задержали вечером 15 октября благодаря слаженной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов.