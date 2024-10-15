Задержан подозреваемый в попытке взорвать бизнесмена на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Подозреваемый в попытке взорвать автомобиль бизнесмена на юго-западе Москвы был задержан. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

"Благодаря слаженной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов установлен и задержан предполагаемый подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц на юго-западе Москвы", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время подозреваемый будет доставлен в подразделение столичного ведомства для проверки на причастность к совершению указанного преступления.

Подрыв автомобиля гендиректора компании "Шейкер групп" Виктора Мишачева произошел 15 октября на Профсоюзной улице в Москве. Пострадали три человека, включая 6-летнего мальчика. СК России завел уголовное дело о покушении на убийство.

Следователи указали предпринимательскую деятельность как приоритетную версию случившегося. СМИ же писали, что причиной подрыва автомобиля якобы мог стать конфликт Мишачева с сотрудниками одного из своих ресторанов в связи с невыплатой зарплат.

Теща ресторатора Лидия Александровна также назвала его добрым и общительным человеком, указав на то, что зять никогда не жаловался на проблемы в бизнесе или своих партнеров.