Одной из версий подрыва автомобиля в Москве стал коммерческий конфликт

Утром 15 октября на капоте автомобиля на юго-западе Москвы сработало самодельное взрывное устройство. В результате случившегося пострадали три человека, среди которых маленький ребенок. Возбуждено уголовное дело.

Что известно

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Подрыв автомобиля TANK произошел в 8 утра возле дома 132, корпус 7, на Профсоюзной улице. Самодельное взрывное устройство с поражающими элементами убрали в пакет, после чего прикрыли детской пеленкой и положили на капот машины. Транспорт, как выяснили СМИ, принадлежит 44-летнему предпринимателю Виктору Мишачеву.

По данным телеграм-каналов, Мишачев с 6-летним сыном подошел к автомобилю и увидел на капоте мусор. Когда бизнесмен стал его сбрасывать, произошел взрыв. Мишачеву частично оторвало руку, у его сына рассечена голова. Также пострадал сосед Мишачева Александр, который проходил рядом. Всех госпитализировали.

"Меня спасло, что у машины был открыт высокий капот. Он принял часть осколков. Я не знаю, что случилось, просто на капоте лежал мусорный пакет. Он взял его и выкинул в помойку, вернулся. Под пленкой что-то там такое было, начал убирать, что-то там зашипело – и взрыв", – рассказал RT Александр.

Видео: Москва 24

Мощность взрывного устройства в тротиловом эквиваленте при подрыве внедорожника составила около 30 граммов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Взрывная волна также повредила припаркованный рядом автомобиль Mazda, принадлежавший соседке пострадавшего.

"Пробито колесо поражающими элементами, пробит весь бок, стекло выбито. Видимо, пока не проведут следственные действия, мы ничего не поймем", – рассказала SHOT хозяйка автомобиля.

После взрыва следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, а также отсматривают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают свидетелей.

Мотивы покушения

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мотивом покушения на бизнесмена в Москве могла стать предпринимательская деятельность. Следователи рассматривают эту версию как приоритетную, поскольку Мишачев является гендиректором и соучредителем компании "Шейкер Групп", которая занимается ресторанным бизнесом в Москве, Петербурге, Казани и Екатеринбурге. В частности, он является совладельцем сети баров "Гадкий койот" и ресторана "ГОВЯDИНА".

По данным Mash, Мишачев конфликтовал с сотрудниками одного из своих ресторанов в связи с невыплатой зарплат и в ближайшие дни было запланировано собрание с работниками. Однако коллеги и сослуживцы бизнесмена опровергают эту версию. По их словам, с Мишачевым можно было решить любой вопрос мирным путем, а в период коронавируса и самоизоляции предприниматель брал кредиты, но выплачивал персоналу зарплату.

Сейчас предприниматель находится в реанимации, после чего следователи его допросят.

Теща Мишачева, Лидия Александровна, рассказала Москве 24, что зять никогда не жаловался на бизнес и партнеров, а сама семья жила благополучно, но без роскоши. По ее словам, он добрый и общительный. В семье воспитываются двое детей – мальчики 10 и 6 лет. У старшего ребенка послезавтра день рождения. Младший сейчас с мамой в больнице, ему зашивают голову.

Соседка Мишачева также охарактеризовала его как "приветливого, спокойного и нормального человека", передает телеканал "360".

Заслуженный спасатель РФ, генерал-майор Николай Вдовин выразил мнение, что целью подрыва, учитывая небольшую мощность взрывного устройства в незамкнутом пространстве, было напугать владельца машины.