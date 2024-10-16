16 октября, 12:25Происшествия
Пострадавший при подрыве авто в Москве сообщил, что знаком с подозреваемым более 15 лет
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Предприниматель, пострадавший при подрыве машины на юго-западе Москвы, сообщил, что знаком с 50-летним подозреваемым более 15 лет. Об этом рассказали в пресс-службе столичного СК.
Следователи уже получили разрешение от врачей на проведение следственных действий с потерпевшим. В ходе допроса он также подтвердил, что вел с подозреваемым совместную предпринимательскую деятельность.
В настоящее время проводятся следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, ему предъявят обвинение.
Подрыв автомобиля гендиректора компании "Шейкер групп" Виктора Мишачева произошел 15 октября на Профсоюзной улице столицы. В результате пострадали три человека, среди которых 6-летний мальчик.
По факту произошедшего СК завел уголовное дело о покушении на убийство. Следователи назвали предпринимательскую деятельность пострадавшего приоритетной версией случившегося.
Подозреваемого задержали вечером 15 октября, им оказался бизнес-партнер потерпевшего. В его доме был обнаружен схрон оружия.
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