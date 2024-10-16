РИА Новости: подозреваемый в подрыве авто в Москве мог платить налоги на Украине

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Подозреваемый в причастности к подрыву авто на юго-западе Москвы, предварительно, платил налоги на Украине. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РИА Новости.

По словам собеседника агентства, задержанным вечером 15 октября по подозрению в подрыве автомобиля оказался Виталий Слободяник, у него был обнаружен украинский регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов.

Подрыв автомобиля гендиректора компании "Шейкер групп" Виктора Мишачева произошел 15 октября на Профсоюзной улице в Москве. Пострадали три человека, среди которых 6-летний мальчик. СК России завел уголовное дело о покушении на убийство.

Следователи сочли предпринимательскую деятельность пострадавшего приоритетной версией случившегося.

Подозреваемого задержали вечером 15 октября благодаря слаженной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемый оказался бизнес-партнером потерпевшего, а в его доме был обнаружен схрон оружия.

