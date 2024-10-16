ТАСС: подозреваемый в покушении на предпринимателя в Москве основал с ним 12 компаний

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Задержанный по подозрению в покушении на бизнесмена Виктора Мишачева на юго-западе Москвы был совместно с ним соучредителем 12 компаний. Об этом со ссылкой на данные системы "Спарк" сообщает ТАСС.

Согласно базе данных, задержанный мужчина вместе с Мишачевым является соучредителем 12 компаний, две из которых к настоящему времени ликвидированы. Действующие компании работают в сфере общепита, баров и организации мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Свердловской области. В трех компаниях у мужчин равные доли в 25%.

Подрыв автомобиля гендиректора компании "Шейкер групп" Виктора Мишачева произошел 15 октября на Профсоюзной улице в Москве. Пострадали три человека, включая 6-летнего мальчика. СК России завел уголовное дело о покушении на убийство.

Следователи указали предпринимательскую деятельность как приоритетную версию случившегося. СМИ же писали, что причиной подрыва автомобиля якобы мог стать конфликт Мишачева с сотрудниками одного из своих ресторанов в связи с невыплатой зарплат.

Подозреваемого задержали вечером 15 октября благодаря слаженной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемый оказался бизнес-партнером потерпевшего, а в его доме был обнаружен схрон оружия.