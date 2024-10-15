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15 октября, 10:05

Происшествия

Три человека получили травмы в результате подрыва автомобиля на юго-западе Москвы

Три человека получили травмы в результате подрыва автомобиля на юго-западе Москвы

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Три человека пострадали в результате подрыва автомобиля на юго-западе Москвы. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в столичном управлении Следственного комитета РФ.

Все пострадавшие доставлены в медучреждения города. Криминалисты осматривают место происшествия. Ранее сообщалось, что самодельное устройство взорвалось между капотом и лобовым стеклом в автомобиле Tank на Профсоюзной улице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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