Три человека получили травмы в результате подрыва автомобиля на юго-западе Москвы

Три человека пострадали в результате подрыва автомобиля на юго-западе Москвы. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в столичном управлении Следственного комитета РФ.

Все пострадавшие доставлены в медучреждения города. Криминалисты осматривают место происшествия. Ранее сообщалось, что самодельное устройство взорвалось между капотом и лобовым стеклом в автомобиле Tank на Профсоюзной улице.

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