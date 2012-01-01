В Сети призвали запретить Глюкозе выступать из-за проблем с наркотиками

Певица Глюкоза получила штраф по статье об употреблении наркотиков после задержания в аэропорту Шереметьево. Ранее появлялась информация, что артистка испытывает проблемы с запрещенными веществами и даже якобы лечилась от пагубной зависимости. Что о проблемах исполнительницы думают пользователи соцсетей, расскажет Москва 24.
Еле стояла на ногах?
Певицу Глюкозу (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) задержали после прилета в аэропорт Шереметьево в ночь на 21 октября. По данным телеграм-канала SHOT, артистка шла "с искривленным лицом" и была в неустойчивом состоянии, на что и обратили внимание сотрудники полиции. От нее не пахло алкоголем, поэтому и был сделан вывод о запрещенных веществах, утверждают СМИ.
После задержания Глюкозу увезли в наркологическую клинику, но медосвидетельствование она проходить отказалась. В итоге 22 октября суд оштрафовал певицу на пять тысяч рублей за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача. При вынесении решения в качестве смягчающих обстоятельств было учтено наличие несовершеннолетних детей, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
В июле этого года Глюкоза уже попадала в большой скандал после концерта в Красноярске: зрители утверждали, что она вышла на сцену в неадекватном состоянии и трогала себя за интимные места. Сама певица тогда заявила, что причиной ее поведения стал прием снотворного и антидепрессантов на фоне стресса после смерти бабушки. Позднее певец Шура отметил в одном из интервью, что Ионова пролечилась в наркологической клинике, куда ее якобы положили родители. При этом на фоне случившегося бывший продюсер исполнительницы Максим Фадеев подал на нее в суд с требованием запретить использовать псевдоним Глюкоза.
Позднее в СМИ также появилась информация, что из-за проблем с запрещенными веществами певица якобы попала в черный список артистов для выступлений на новогодних ТВ-шоу, а количество заказов на корпоративы сократилось вдвое. По данным источников, организаторы боятся, что певица может прийти на праздник в состоянии опьянения.
Не хочет лечиться?
В реальности лечения Глюкозы усомнился врач-нарколог Василий Шуров. В беседе с телеканалом "360" он предположил, что артистка просто переждала ситуацию и все время находилась дома.
"Никто там не лечился. И заболевание прогрессирует, когда человек позволяет себе на концерт выйти в состоянии интоксикации, появиться в общественном месте. Так что будем ждать новых эксцессов и историй", – заявил он.
Певица Глюкоза может отправиться на лечение в рехаб – СМИ
В соцсетях также не все верят в историю с лечением Глюкозы. Некоторые пользователи отметили, что избавление от тяжелых зависимостей обычно занимает больше времени.
"Кто-то реально поверил, что она исправилась? В рехабе лежат от года и больше, чтобы хоть какой-то толк был", – считает один из комментаторов.
"Пусть сидит дома и лечится. Зачем выставлять на всеобщее обозрение и осуждение заведомо больного человека. Не по-людски все это", – добавил другой.
Многие также заметили, что штраф в пять тысяч рублей для артистки такого уровня – не проблема, поэтому необходимо более суровое наказание. Например, запрет на концертную деятельность и даже лишение родительских прав.
"Как минимум она это пропагандирует своим детям. Я в этом не сомневаюсь, так как она заявляла, что нужно выделить места для курения школьникам. Страшно подумать, что происходит дома", – отметила еще один комментатор.
Однако некоторые пользователи поддержали артистку и предположили, что до такого состояния ее довели жизненные трудности. Они пожелали певице скорейшего выздоровления.