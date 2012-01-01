В Сети призвали запретить Глюкозе выступать из-за проблем с наркотиками

Певица Глюкоза получила штраф по статье об употреблении наркотиков после задержания в аэропорту Шереметьево. Ранее появлялась информация, что артистка испытывает проблемы с запрещенными веществами и даже якобы лечилась от пагубной зависимости. Что о проблемах исполнительницы думают пользователи соцсетей, расскажет Москва 24.

Еле стояла на ногах?

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Певицу Глюкозу (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) задержали после прилета в аэропорт Шереметьево в ночь на 21 октября. По данным телеграм-канала SHOT, артистка шла "с искривленным лицом" и была в неустойчивом состоянии, на что и обратили внимание сотрудники полиции. От нее не пахло алкоголем, поэтому и был сделан вывод о запрещенных веществах, утверждают СМИ.

После задержания Глюкозу увезли в наркологическую клинику, но медосвидетельствование она проходить отказалась. В итоге 22 октября суд оштрафовал певицу на пять тысяч рублей за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача. При вынесении решения в качестве смягчающих обстоятельств было учтено наличие несовершеннолетних детей, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

В июле этого года Глюкоза уже попадала в большой скандал после концерта в Красноярске: зрители утверждали, что она вышла на сцену в неадекватном состоянии и трогала себя за интимные места. Сама певица тогда заявила, что причиной ее поведения стал прием снотворного и антидепрессантов на фоне стресса после смерти бабушки. Позднее певец Шура отметил в одном из интервью, что Ионова пролечилась в наркологической клинике, куда ее якобы положили родители. При этом на фоне случившегося бывший продюсер исполнительницы Максим Фадеев подал на нее в суд с требованием запретить использовать псевдоним Глюкоза.

Позднее в СМИ также появилась информация, что из-за проблем с запрещенными веществами певица якобы попала в черный список артистов для выступлений на новогодних ТВ-шоу, а количество заказов на корпоративы сократилось вдвое. По данным источников, организаторы боятся, что певица может прийти на праздник в состоянии опьянения.

Не хочет лечиться?

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В реальности лечения Глюкозы усомнился врач-нарколог Василий Шуров. В беседе с телеканалом "360" он предположил, что артистка просто переждала ситуацию и все время находилась дома.





Василий Шуров врач-нарколог Запустили утку, что Глюкоза лечится, хотя на самом деле человек очень активно перевел стрелки на смерть бабушки, что антидепрессанты не те ей выписали. Поэтому история повторяется, никаких последствий. Да, это определенные репутационные потери.

"Никто там не лечился. И заболевание прогрессирует, когда человек позволяет себе на концерт выйти в состоянии интоксикации, появиться в общественном месте. Так что будем ждать новых эксцессов и историй", – заявил он.

Певица Глюкоза может отправиться на лечение в рехаб – СМИ

В соцсетях также не все верят в историю с лечением Глюкозы. Некоторые пользователи отметили, что избавление от тяжелых зависимостей обычно занимает больше времени.

"Кто-то реально поверил, что она исправилась? В рехабе лежат от года и больше, чтобы хоть какой-то толк был", – считает один из комментаторов.

"Пусть сидит дома и лечится. Зачем выставлять на всеобщее обозрение и осуждение заведомо больного человека. Не по-людски все это", – добавил другой.

Многие также заметили, что штраф в пять тысяч рублей для артистки такого уровня – не проблема, поэтому необходимо более суровое наказание. Например, запрет на концертную деятельность и даже лишение родительских прав.





пользователь соцсетей Под воздействием наркотиков она может и навредить своему ребенку.

"Как минимум она это пропагандирует своим детям. Я в этом не сомневаюсь, так как она заявляла, что нужно выделить места для курения школьникам. Страшно подумать, что происходит дома", – отметила еще один комментатор.

Однако некоторые пользователи поддержали артистку и предположили, что до такого состояния ее довели жизненные трудности. Они пожелали певице скорейшего выздоровления.