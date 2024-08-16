РИА Новости: счета певицы Глюкозы разморожены после погашения налогового долга

Фото: Агентство ''Москва''/Софья Сандурская

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, погасила налоговый долг, в связи с чем ее банковские счета были разморожены. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные "БИР-Аналитик".

На имя певицы зарегистрировано ИП, занимающееся деятельностью в области художественного творчества. В настоящее время сведения о заблокированных счетах предпринимателя в базе отсутствуют.

Федеральная налоговая служба приняла решение о блокировке счетов Глюкозы в конце июля. Причиной стала налоговая задолженность в размере 262,817 тысячи рублей. Заблокированы оказались счета в ВТБ, Альфа-Банке и Райффайзенбанке.

Также свой долг по налогам решила выплатить блогер Анастасия Ивлеева, после чего ее счета разблокировали. По данным ФНС, сумма ее долга превышала 20 миллионов рублей.