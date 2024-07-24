ФНС заблокировала счета Глюкозы из-за налоговой задолженности

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Федеральная налоговая служба приняла решение о блокировке счетов Глюкозы (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова). Причиной стала налоговая задолженность в размере 262,817 тысячи рублей, следует из данных "БИР-Аналитик".

Так, заблокированы оказались счета в ВТБ, Альфа-Банке и Райффайзенбанке. У певицы есть ИП с основной деятельностью в области художественного творчества.

Ранее после концерта Глюкозы в Красноярске, приуроченном ко Дню металлурга, разгорелся скандал. По словам зрителей, певица вела себя очень странно. Выступление местами было чрезмерно откровенным, артистка трогала себя в интимных зонах.

На фоне случившегося музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что певица больше не часть группы "Глюк'oZa" и в ближайшее время ей запретят пользоваться этим псевдонимом.

В свою очередь, организаторы концерта также намерены подать на певицу в суд за то, что она выступила в "измененном состоянии".

