Продюсер Фадеев заявил, что подаст иск на Глюкозу

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Певица Наталья Ионова больше не часть группы "Глюк'oZa", в ближайшее время ей запретят пользоваться этим псевдонимом. Об этом заявил музыкальный продюсер Максим Фадеев в аудиосообщении в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Ионова была лишь приглашенной актрисой, поэтому ее время в коллективе вышло и ее попросили уйти. Фадеев также намерен запретить артистке исполнять его песни.

"Вот мы постараемся это сделать в связи с тем, что вот это бешенство, этот беспредел нужно прекращать", – прокомментировал продюсер выступление Глюкозы в Красноярске, где она появилась на сцене в нетрезвом виде, вела себя неадекватно и почти не сорвала концерт в День металлурга.

Продюсер уточнил, что Ионову попросили уйти из группы также из-за ее политических заявлений.

"Но сегодня то, что произошло в Красноярске, – это переходит все границы. Затрагивается и моя репутация, и моя музыка полощется в дерьме постоянно вот с этим кошмаром, который она устраивает", – заключил Фадеев.

В свою очередь, организаторы выступления также подадут на певицу в суд за то, что она выступила в "измененном состоянии". Глюкоза ненадлежащим образом выполнила свои обязательства по контракту, сообщили ораганизаторы газете "Известия".

По данным издания, зрители концерта возмутились поведением артистки. Она выступила на Дне металлурга на острове Татышев 20 июля. По словам местных жителей, Глюкоза трогала себя за интимные места и материлась в микрофон, хотя концерт был рассчитан на аудиторию от 12 лет. Зрители также предположили, что артистка была в нетрезвом состоянии.

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