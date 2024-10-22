Суд Москвы оштрафовал Глюкозу на 5 тыс рублей за употребление наркотиков

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Суд в Москве привлек к административной ответственности певицу Глюкозу (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова. – Прим. ред.) за употребление наркотиков. Ей назначен штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

Согласно протоколу, в зале аэропорта Шереметьево Глюкозу в состоянии наркотического опьянения заметил сотрудник полиции. От медицинского освидетельствования певица отказалась.

Глюкоза уже попадала в скандал после концерта на Дне металлурга в Красноярске в июле этого года. По словам зрителей, артистка вышла на сцену в "неадекватном" состоянии, материлась и трогала себя за интимные места.

Сама певица в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявила, что причиной ее поведения стал прием снотворного и антидепрессантов. Проблемы со здоровьем у певицы начались на фоне стресса. По ее словам, она не может оправиться после смерти бабушки.

В конце июля ФНС заблокировала счета певицы из-за налоговой задолженности в размере 262,817 тысячи рублей. Позже артистка погасила налоговый долг, в связи с чем ее банковские счета были разморожены.