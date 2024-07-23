Нарколог Шуров объяснил странное поведение Глюкозы на концерте в Красноярске

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

У певицы Глюкозы (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) на концерте в Красноярске было выраженное состояние измененного сознания. Его провоцируют психоактивные вещества, сообщает телеканал "360" со ссылкой на психиатра, нарколога Василия Шурова.

По его словам, лекарства не могли так повлиять на состояние певицы.

"Извините, нарушение координации, не попадать в фонограмму, трогать себя за интимные места, материться… Не существует таких антидепрессантов, из-за которых можно так себя вести", – заявил Шуров.

Он также добавил, что у Глюкозы наблюдалось выраженное состояние интоксикации.

"Я считаю, что надо вести себя как взрослый человек, признавать проблему, не пытаться переводить стрелки на психиатрию и стигмировать прием антидепрессантов. Нет таких антидепрессантов", – заключил нарколог.

Певица попала в скандал после концерта на Дне металлурга в Красноярске. По словам зрителей, артистка вышла на сцену в "неадекватном" состоянии, материлась и трогала себя за интимные места.

Сама Глюкоза в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявила, что причиной ее поведения стал прием снотворного и антидепрессантов. Проблемы со здоровьем у певицы начались на фоне стресса. По ее словам, она не может оправиться после смерти бабушки.