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17 октября, 13:15

Происшествия

Следователи предъявили обвинение подозреваемому в подрыве машины бизнесмена в Москве

Следователи предъявили обвинение подозреваемому в подрыве машины бизнесмена в Москве

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Следователи предъявили обвинение подозреваемому в деле о подрыве машины бизнесмена на юго-западе Москвы. Им стал 50-летний Виталий Слободяник, бизнес-партнер пострадавшего предпринимателя Виктора Мишачева.

Слободяник обвиняется по статье о покушении на убийство двух и более человек, сообщили в столичном управлении ведомства. 17 октября следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Подрыв автомобиля произошел 15 октября. В результате пострадал хозяин машины Виктор Мишачев, его маленький сын и сосед.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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