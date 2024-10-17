Адвокат заявил, что обвиняемый в подрыве авто ресторатора в Москве владел оружием законно

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Обвиняемый в подрыве автомобиля бизнесмена в Москве Виталий Слободяник на законных основаниях владел арсеналом огнестрельного оружия. Об этом во время выступления в суде заявил адвокат Алексей Ивойлов, передает ТАСС.

Юрист уточнил, что во время обыска в квартире его подзащитного не обнаружено незаконных предметов. На оружие и боеприпасы к нему у Слободяника было разрешение, выданное в Росгвардии, отметил Ивойлов.

Подрыв машины гендиректора компании "Шейкер групп" Виктора Мишачева произошел 15 октября на Профсоюзной улице. Пострадали три человека, в том числе 6-летний мальчик.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи считают предпринимательскую деятельность пострадавшего приоритетной версией случившегося.

По подозрению в подрыве полицейские задержали Слободяника – бизнес-партнера Мишачева. Свою вину мужчина не признал. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более человек. СК направил в суд ходатайство об аресте Слободяника.