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17 октября, 19:15

Происшествия

Виталия Слободяника арестовали на 2 месяца по обвинению в покушении на убийство

Виталия Слободяника арестовали на 2 месяца по обвинению в покушении на убийство

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Черемушкинский суд Москвы арестовал на два месяца Виталия Слободяника, обвиняемого в покушении на убийство после подрыва автомобиля бизнес-партнера. Как сообщили в суде, его причастность подтверждают записи камер видеонаблюдения.

Сам Слободяник отказался давать следствию показания. При этом, как заявил его адвокат, у мужчины были все разрешения на найденное у него дома оружие. Это подтверждает и его жена Татьяна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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