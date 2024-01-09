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09 января, 21:30

Общество

"Безопасный город": москвичам рассказали, как мошенники подставляют владельцев животных

"Безопасный город": москвичам рассказали, как мошенники подставляют владельцев животных

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Москвичка Мария Локотецкая в канун Нового года вызвала ветеринара – у нее заболел ее любимый кот Тихон. Врач по объявлению из интернета взяла анализы и поставила диагноз.

Тихону выписали сильные антибиотики и на месте поставили уколы. В итоге выяснилось, что анализы – липовые, а Тихон здоров. Как мошенники зарабатывают на домашних любимцах? И какие законы могут защитить владельцев животных? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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