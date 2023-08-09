Лисят заметили на природных территориях Москвы

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Лисят заметили в природно-историческом парке "Битцевский лес" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Их возраст около трех месяцев. Лисята уже подросли, выходят из норы, обследуют окрестности и начали самостоятельно добывать пищу", – говорится в публикации.

Отмечается, что до этого детенышей лис встречали и на других природных территориях города, в том числе в парках "Останкино" и "Кузьминки-Люблино", Измайловском и Тропаревском парках, ландшафтных заказниках "Теплый Стан" и "Лес на реке Самородинке".

В пресс-службе рассказали, что лисята отличают от взрослых особей окрасом: у первых он темно-бурый, а у последних – ярко-рыжий. При встрече с лисятами подходить к ним не стоит, поскольку в таком случае семейство постарается сменить место жительства, однако это может плохо сказаться на здоровье животных.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на особо охраняемых природных территориях Москвы сегодня обитают порядка 3 тысяч видов животных, 573 из которых включены в Красную книгу. Так, в столице можно встретить горностаев, гоголей, дятлов, коршунов и других животных.

