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С помощью статистики онлайн-записи к ветеринару на портале mos.ru в Международный день кошек специалисты выяснили, какие имена дают своим питомцам москвичи. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"За 2023 год сервисом записи к ветеринару на портале mos.ru уже воспользовались более 80 тысяч раз, из них около половины приходится на кошек. По статистике, москвичи чаще всего называют кошек Муся, Василиса и Барсик, однако попадаются и необычные имена – Пельмешка и Тимон", – рассказала председатель комитета госуслуг Москвы Елена Шинкарук.

Она отметила, что онлайн-запись к ветеринару упростила процесс планирования и получения ветпомощи для владельцев домашних животных. В этом сервисе доступна не только консультация, а также обследование, вакцинация и обработка.

Всего москвичи могут воспользоваться более 15 видами ветуслуг. Самой популярной является запись в режиме онлайн на вакцинацию питомца. В 2023 году ей воспользовались свыше 28 тысяч человек. Помимо этого, питомцев часто записывают на консультации и различные терапевтические процедуры.

В июле 2023 года электронные ветеринарные сервисы объединили в суперсервис "Мой питомец". В формате одного окна собраны электронные услуги для домашних животных, данные амбулаторной карты питомцев, ответы на самые популярные вопросы.

Чтобы записать домашних животных на прием к врачу-ветеринару надо авторизоваться на портале, выбрать, для какого требуется создать запись и нажать кнопку "Записать к ветеринару". Все данные о питомце, посещении врача, диагностических исследованиях и обработках фиксируются в электронной амбулаторной карте в режиме реального времени. При этом карту можно просматривать онлайн.

Функция вызова ветеринара на дом доступна по ссылке. При этом во всплывающем списке надо выбрать место приема и ввести адрес. Специалист может быть вызван для вакцинации, чипирования и забора проб.

"Если вашему любимцу нужна срочная ветеринарная помощь или более тщательное обследование на дому, вы можете обратиться в круглосуточный контакт-центр по телефону +7 495 612-04-25. Операторы не только отвечают на вопросы об услугах государственных клиник, но и принимают заявки на вызов бригады ветеринарных врачей", – рассказал председатель комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

По его словам, специалисты на вызовы приезжают на спецавтомобмилях с самым современным оборудованием. Оснащение этих машин позволяет оказать животному первую помощь, провести клинико-диагностические обследования и несложные хирургические операции.

Адреса ближайших ветклиник, пунктов вакцинации, площадок для выгула собак доступны на информационной карте в спецразделе суперсервиса.

Ранее Сергей Собянин сообщал об открытии более 120 пунктов вакцинации на площадках для выгула собак этим летом. Он подчеркнул, что процедура является бесплатной и не требует записи.

Мэр отмечал, что столичные ветеринары следят за профилактикой опасных заболеваний, в том числе общих для животных и человека. Каждый год в Москве организовывают масштабную кампанию по вакцинации питомцев. С начала 2023 года в столице привили свыше 200 тысяч животных.

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