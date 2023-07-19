17:37Город
Новые пешеходные маршруты и площадки для выгула собак построят на востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Новые пешеходные маршруты и площадки для выгула собак возведут вдоль улицы Сталеваров в районе Ивановское на востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Ранее территория вдоль улицы Сталеваров представляла собой пустырь с протоптанными "народными тропами" от жилых домов к пешеходному переходу через Московскую кольцевую автомобильную дорогу в сторону Реутова", – говорится в сообщении.
Маршрут от Новогиреевского пруда до строения 35 на улице Сталеваров планируется сделать комфортным и безопасным. Там построят дорожки и установят современное освещение, лавочки и урны, а также благоустроят газон.
Кроме того, на данном участке планируется обновить две зоны выгула для собак, которые располагаются напротив домов 14, корпус 1 и 4, корпус 3, на улице Сталеваров, и возвести еще две напротив дома 10, корпус 1.
Согласно информации, завершат работы к сентябрю этого года.
Ранее сообщалось, что в России планируют установить штраф от 1 до 3 тысяч рублей за выгул потенциально опасных собак без намордника. Документ уже получил поддержку правительства РФ при условии его доработки до внесения в Госдуму.
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