В России планируют ввести штраф за выгул потенциально опасных собак без намордника

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В России планируют установить штраф от 1 до 3 тысяч рублей за выгул потенциально опасных собак без намордника. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект.

Документ уже получил поддержку правительства РФ при условии его доработки до внесения в Госдуму. Так, изменения должны соответствовать закону "Об ответственном обращении с животными", по которому запрещается выгуливать потенциально опасные породы собак без намордника и поводка в любых местах, кроме огороженной территории хозяина животного.

Согласно тексту проекта, штрафовать нарушителей смогут сотрудники полиции, однако контроль за соблюдением правил в данной сфере будет осуществляться региональным надзором.

Как сообщил автор законопроекта, зампред комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов, сообщения о нападении собак опасных пород поступают практически каждый день. При этом довольно часто страдают дети.

По словам парламентария, это происходит, когда животное внезапно вырывается, даже будучи на поводке, но без намордника.

Издание отмечает, что на сегодняшний день выгул потенциально опасных пород собак регулируется только региональными законами. Законопроект, в свою очередь, предлагает введение административной ответственности на федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что в России запретили самовыгул котов и собак. Соответствующий законопроект приняли в Госдуме сразу во втором и третьем чтении.

Теперь питомцы не могут находиться без хозяев на проезжей части, в лифтах, дворах многоквартирных домов, на детских и спортивных площадках и в других общественных местах.

До этого группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила обязать хозяев собак потенциально опасных пород получать лицензию на них и запретить физическим лицам их разводить.

Самовыгул котов и собак запретили в России