Московский ветеринар спасла четырехмесячного котенка со смертельной травмой

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Московский ветеринар Екатерина Баранова спасла четырехмесячного котенка по кличке Тигрина со смертельной травмой, которую она получила, вероятно, от падения с высоты или удара. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный комитет ветеринарии.

"Неравнодушные люди обнаружили ее на улице: кошка не могла двигаться, кричала, в области живота у нее наблюдалась объемная опухоль. После проведения УЗИ брюшной полости ветеринарный врач Екатерина Баранова поставила окончательный диагноз: травматический разрыв брюшной стенки и грыжа брюшной полости", – подчеркивается в сообщении.

Благодаря хорошим анализам животного, аппетиту и стабильному состоянию врач смогла сразу начать операцию. Она провела сложное хирургическое вмешательство и герниопластику. Баранова смогла вправить выпавшие органы на место и ушила дефект брюшной стенки. Операция прошла успешно.

"Тигрина порадовала врачей отменным аппетитом и смогла отправиться домой на реабилитацию. Так, этой кошке повезло дважды: она была спасена от опасной для жизни травмы и обрела владельца", – добавляется в сообщении.

Ранее столичные спасатели сняли с крыши кошку, которая не могла оттуда слезть самостоятельно неделю. Кошка часто гуляла сама по себе, поэтому поначалу никто не придал значения ее пропаже. Оказалось, что она просидела на крыше около недели. За это время животное сильно одичало и исхудало.