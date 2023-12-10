В Подмосковье освободили из подвала дома бродячую собаку

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Во Фрязино спасатели освободили запертую в подвале дома бродячую собаку. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-службы ГКУ Московской области "Московская областная противопожарно-спасательная служба".

Сообщается, что спасатели поисково-спасательного во Фрязино вызволили из подвала многоквартирного дома бездомную собаку, которая скулила и просила о помощи.

Начальник территориального управления Геннадий Лафицков рассказал, что в единую службу спасения обратились жители многоквартирного дома и сообщили, что в подвале их дома скулит собака.

Отмечается, что животное попало в подвал через вентиляционное окно, однако назад выбраться у собаки не получилось. Спасатели с помощью гидравлического инструмента перекусили прутья решетки и обеспечили свободный проход для пса.

Ранее кинолог рассказал о возможных причинах плохого поведения собаки. Среди них – неправильная дрессировка, проблемы со здоровьем, стресс, большие нагрузки и психологические травмы. Когда собака чувствует боль или дискомфорт, она может не слушаться хозяина, ее поведение может резко меняться. Она может стать вялой или наоборот тревожной и агрессивной.