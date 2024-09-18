Чернопятнистый скат поселился в "Москвариуме"

Фото: телеграм-канал "Москвариум"

Чернопятнистый скат Taeniura meyen поселился в "Москвариуме", сообщается в телеграм-канале океанариума.

Это первый представитель этого вида на экспозиции. В дикой природе такие скаты населяют тропические воды Индийского и Тихого океанов, при этом встречаются как в прибрежной зоне, так и на глубинах до 500 метров.

Чернопятнистые скаты питаются моллюсками и ракообразными. Они вырастают почти до двух метров в диаметре и достигают в весе до 150 килограммов.

Ранее детеныш появился у пары альпак, самки Ватки и самца Пуфика, в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.

Малыш оказался мальчиком. От своей мамы он перенял светлый окрас с рыжим пятном. Подобно всем детенышам копытных, он начал ходить спустя лишь несколько часов после своего рождения. Тем не менее некоторое время детеныш, который также называется криа, не мог идти ровно, спотыкался и путался в своих длинных конечностях.

До этого в Московском зоопарке на свет появился детеныш леопардового полоза, включенного в Красную книгу СССР. Его появление стало первым успешным случаем разведения ужей крымской популяции в подобных условиях на территории постсоветского пространства.