Ветеринар Польдяева дала советы, как сделать жизнь питомца максимально долгой

16 сентября, 18:49Общество
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правильное питание, прогулки, ежегодные прививки и регулярное посещение ветеринара помогут сделать жизнь питомца максимально долгой. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач первой категории Тушинской государственной ветклиники Наталья Польдяева.
Ранее в Великобритании умерла самая старая в мире кошка по кличке Рози. Животному было 33 года, что соответствует 152 человеческим годам.
По словам ветеринара, кошки достигают пожилого возраста примерно в 10 лет, крупные породы собак – в 7, а мелкие – в 9. Чтобы животное жило как можно дольше, необходимо внимательно следить за его здоровьем и правильно кормить. Специалист посоветовала отдавать предпочтение питанию премиум-класса: слишком дешевые корма могут содержать не все необходимые животному витамины и микроэлементы.
В свою очередь, чтобы собака была здоровой, важно гулять с ней три раза в день хотя бы по 20–25 минут.
"Таким образом мы сохраняем стройность и не допускаем ожирения. Чем больше мы гуляем с животным, тем лучше у него сосуды, сердце, суставы и все остальное", – указала Польдяева.
Кроме того, взрослого питомца необходимо ежегодно вакцинировать.
"Это комплексная прививка для собак (включает защиту от лептоспироза, чумы плотоядных, аденовирусных инфекций, энтерита и бешенства). Для кошек – от калицивироза, ринотрахеита, панлейкопении и бешенства", – рассказала эксперт.
Польдяева напомнила, что в процессе старения в организме животных замедляются обменные процессы. Чтобы вовремя отследить начало или обострение хронических заболеваний, нужно регулярно проходить диспансеризацию уже с 5-летнего возраста. Также важно контролировать вес, поскольку у пожилых животных часто бывает ожирение.
Ветеринар посоветовала также внимательнее относиться к изменениям в поведении и самочувствии питомца. В частности, насторожить должно резкое похудение или набор веса, появление новообразований, слабость конечностей, одышка и кашель. Польдяева предупредила, что у мелких пород кашель может быть симптомом коллапса трахеи.
Неправильное питание и избыточный вес могут спровоцировать целый ряд болезней и сократить продолжительность жизни. Животным в возрасте необходимо контролировать вес, свести к минимуму стрессовые ситуации, проходить диспансеризации 1–2 раза в год. При необходимости нужно давать питомцу назначенные ветврачом лекарства, заключила ветеринар.
Ранее россиянам рассказали, что собаки крупных пород, в частности овчарки и доберманы, могут иметь проблемы с прикусом. Нижние зубы у них могут выступать вперед, что называется "бульдождьей челюстью". Неправильный прикус у животного приводит к травмированию десны и развитию различных инфекций и патологий. Поэтому таким собакам рекомендуется устанавливать брекеты для возвращения зубов в нормальное положение.