Ветеринар Польдяева дала советы, как сделать жизнь питомца максимально долгой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правильное питание, прогулки, ежегодные прививки и регулярное посещение ветеринара помогут сделать жизнь питомца максимально долгой. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач первой категории Тушинской государственной ветклиники Наталья Польдяева.

Ранее в Великобритании умерла самая старая в мире кошка по кличке Рози. Животному было 33 года, что соответствует 152 человеческим годам.

По словам ветеринара, кошки достигают пожилого возраста примерно в 10 лет, крупные породы собак – в 7, а мелкие – в 9. Чтобы животное жило как можно дольше, необходимо внимательно следить за его здоровьем и правильно кормить. Специалист посоветовала отдавать предпочтение питанию премиум-класса: слишком дешевые корма могут содержать не все необходимые животному витамины и микроэлементы.



Наталья Польдяева ветеринарный врач первой категории Тушинского государственной ветклиники Если питомец с детства потребляет готовые корма, то ферментативный состав желудочно-кишечного тракта подстраивается под них. По этой причине никогда не приветствуется смешанное питание – например, когда утром дают корм, а вечером – мясо. У животного может начаться диарея, рвота и острый гастрит.

В свою очередь, чтобы собака была здоровой, важно гулять с ней три раза в день хотя бы по 20–25 минут.

"Таким образом мы сохраняем стройность и не допускаем ожирения. Чем больше мы гуляем с животным, тем лучше у него сосуды, сердце, суставы и все остальное", – указала Польдяева.

Кроме того, взрослого питомца необходимо ежегодно вакцинировать.

"Это комплексная прививка для собак (включает защиту от лептоспироза, чумы плотоядных, аденовирусных инфекций, энтерита и бешенства). Для кошек – от калицивироза, ринотрахеита, панлейкопении и бешенства", – рассказала эксперт.

Польдяева напомнила, что в процессе старения в организме животных замедляются обменные процессы. Чтобы вовремя отследить начало или обострение хронических заболеваний, нужно регулярно проходить диспансеризацию уже с 5-летнего возраста. Также важно контролировать вес, поскольку у пожилых животных часто бывает ожирение.

Ветеринар посоветовала также внимательнее относиться к изменениям в поведении и самочувствии питомца. В частности, насторожить должно резкое похудение или набор веса, появление новообразований, слабость конечностей, одышка и кашель. Польдяева предупредила, что у мелких пород кашель может быть симптомом коллапса трахеи.



Наталья Польдяева ветеринарный врач первой категории Тушинской государственной ветклиники В пожилом возрасте животные сталкиваются с различными новообразованиями кожи, подкожной клетчатки, внутренних органов. У крупных тяжелых пород собак (молоссы, доберманы) нередко возникают артриты и дилатационная кардиомиопатия, у мелких пород при ожирении обостряется коллапс трахеи. Еще одно распространенное возрастное заболевание – почечная недостаточность. Чаще ей страдают кошки.

Неправильное питание и избыточный вес могут спровоцировать целый ряд болезней и сократить продолжительность жизни. Животным в возрасте необходимо контролировать вес, свести к минимуму стрессовые ситуации, проходить диспансеризации 1–2 раза в год. При необходимости нужно давать питомцу назначенные ветврачом лекарства, заключила ветеринар.

Ранее россиянам рассказали, что собаки крупных пород, в частности овчарки и доберманы, могут иметь проблемы с прикусом. Нижние зубы у них могут выступать вперед, что называется "бульдождьей челюстью". Неправильный прикус у животного приводит к травмированию десны и развитию различных инфекций и патологий. Поэтому таким собакам рекомендуется устанавливать брекеты для возвращения зубов в нормальное положение.