Ветеринар Перышкина назвала причины, по которым собакам устанавливают брекеты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Брекет-системы необходимы собакам, если они родились с патологиями челюсти или при ее повреждении. Об этом Москве 24 рассказала ветеринарный врач-стоматолог государственной ветклиники Коптево, кандидат ветеринарных наук Лидия Перышкина.

Ранее в соцсетях завирусились фотографии собак с брекетами на зубах, причем многие пользователи сочли это издевательством над питомцами.

По словам специалиста, чаще всего врожденные проблемы с прикусом бывают у собак крупных пород, в том числе у овчарок и доберманов. Например, у них может наблюдаться "бульдожья челюсть" – когда нижние зубы выступают вперед.



Лидия Перышкина ветеринарный врач-стоматолог государственной ветклиники Коптево, кандидат ветеринарных наук Большинству это доставляет неудобство, у некоторых травмируются десна, а это приводит к развитию различных инфекций и патологий. Такую челюсть исправляют установкой брекет-системы: она возвращает зубы в нормальное положение.

Специалист добавила, что брекеты могут установить питомцам и при травмах, а особенно часто к процедуре прибегают владельцы собак, которые участвуют в выставках.

Ветеринар предупредила, что установка брекет-систем для собак маленьких пород обычно обходится в 30 тысяч рублей, для крупных – 40–50 тысяч. Однако есть и другие, более бюджетные варианты скорректировать прикус – например, с помощью пружинно-каркасных или металлоконструкций.

"Вторые крепятся на композитный материал наподобие твердеющей пломбы, после чего выполняется установка специальной проволоки, дуги, которая тоже выравнивает зуб", – объяснила она.

Специалист подчеркнула, что все манипуляции с челюстью необходимо проводить уже после смены молочных зубов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в общей сложности за 8 месяцев 2024 года госветклиники Москвы приняли 312 тысяч домашних питомцев. Животным и их владельцам оказали больше 670 тысяч ветеринарных услуг. Чаще всего, по ее словам, жители столицы обращались к терапевтам, хирургам и УЗИ-специалистам.