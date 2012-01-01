Ветеринар Земская перечислила анализы, которые нужно сдать животным из приюта

Взять собаку из приюта или подобрать котенка с улицы – дело благородное, но непростое. Важно быть психологически готовым к ответственности и тратам, в том числе на полное обследование и возможное лечение. В День защиты бездомных животных рассказываем, что нужно знать перед тем, как стать хозяином такого питомца.



На страже здоровья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Животных, которых взяли из приюта либо с улицы, в первую очередь нужно проверить на наличие заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой Вера Земская.





Вера Земская заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой В приютах питомцам проводят все необходимые обработки и вакцинации. Поэтому зачастую у таких собак и кошек уже есть паспорта с отметками о вакцинациях. Если такого документа нет или животное какое-то время проживало на улице, то надо идти к врачу на обследования.

В первую очередь нужно проверить здоровье в целом. Для этого специалисты проводят клинический и биохимический анализы крови, исследование на инфекционные и паразитологические заболевания. Кроме того, проверяют состояние и работу почек, делают УЗИ брюшной полости, чтобы исключить гастрит, энтероколит, язву.

Затем если у собаки или кошки выявляются признаки заболеваний внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, глаз и так далее, то назначается расширенный анализ крови и другие дополнительные диагностические исследования.

"Если мы видим, что у животного могут быть какие-то патологические процессы с костным скелетом, то делаем еще и рентген, проверяем состояние позвоночника. Если это собаки, мы смотрим также на состояние тазобедренных суставов, чтобы исключить дисплазию или позвоночные грыжи", – заметила Земская.

При этом, если животное подобрали с улицы, ко всем процедурам добавляется еще и карантин, добавила ветеринар. Она объяснила, что инфекционные и другие опасные заболевания могут не проявляться в течение 10–14 дней. Чтобы исключить заражение человека или других питомцев, рекомендуется поместить животное в вольер и минимизировать контакты. Только после карантина можно отправиться на обследования и сдать все необходимые анализы, подчеркнула специалист.



После того как здоровье собаки или кошки приведено в норму, необходимо проходить вакцинацию. По словам Земской, раз в год животному нужно ставить прививку от бешенства и от инфекционных заболеваний.



Вера Земская заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой Животных с улицы сразу прививать нельзя, потому что вакцина вводится в здоровый организм. Если есть какие-то заболевания, то вакцина может навредить или не сработать.

Кроме того, эксперт напомнила, что за две недели до вакцинации необходимо пройти профилактику от паразитов. Если этого не сделать, иммунитет также может не выработаться или пострадать. Также животное рекомендуется чипировать.

После этого молодому животному рекомендуется посещать ветеринара раз в полгода для осмотра, взрослому будет достаточно одного раза в год.

Возвращение домой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прежде чем брать питомца из приюта или с улицы, важно подготовить себя психологически, заметила в беседе с Москвой 24 директор Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова. Она отметила, что будущие хозяева должны быть готовы к финансовым тратам и ответственности.



Юлия Рубцова директор Альянса защитников животных Московской области Нужно понять, что животное с вами надолго. Если вы заводите большую собаку и если у вас еще нет детей, нужно быть готовым, что в будущем ваше семейное положение может измениться и собака может помешать. Это частая причина отказа от питомцев, поэтому необходимо подумать об этом заранее.

Кроме того, специалист отметила, что в приютах и на улицах живут взрослые кошки и собаки, у которых уже сформировался характер, появились привычки. Поэтому важно быть готовым к тому, что придется корректировать свой привычный уклад жизни и подстраиваться под нового члена семьи.

"Если вы берете животное в приюте, нужно уточнить у волонтеров, какой у него характер. Бывает, что собака или кошка ласковая и контактная, а бывают, например, те, кто не терпит к себе никакого крика, агрессии, замахиваний. Если вам приглянулось именно такое животное, нужно учитывать расходы на кинолога, чтобы скорректировать поведение", – отметила она.

Чтобы адаптация животного на новом месте прошла хорошо, эксперт рекомендовала не наседать на питомца и не требовать от него внимания в первые же дни совместной жизни. Кроме того, для кошки нужно ограничить пространство в квартире и сразу показать туалет. Это позволит животному чувствовать себя комфортно на новом месте.





Юлия Рубцова директор Альянса защитников животных Московской области Представьте, что вас привезли в большой город и вместо того, чтобы показать, где туалет, вам говорят: "Иди ищи". И вы стоите и ничего не понимаете. То же самое происходит и с животным.

"Вы выпускаете кошку в квартиру, ставите туалет где-то в своем углу, и кошка не в курсе, что он там находится. Из-за этого начинаются проблемы: кошка начинает ходить в туалет на диван, под диван, на ковер. Именно поэтому нужно показать ей туалет, а потом уже постепенно – всю квартиру", – заметила специалист.



Фото: Москва 24/Роман Балаев

В случае с собакой также следует дать ей время принюхаться и понять обстановку в квартире. Рубцова рекомендовала подождать, пока новый друг сам проявит интерес с игрушкам и попросит поиграть.

Необходимо быть готовым к тому, что пес может пометить территорию, заметила она.





Юлия Рубцова директор Альянса защитников животных Московской области Не надо этого бояться и думать о возвращении в приют. Если это будет повторяться, то я советую чаще и дольше гулять. Важно хвалить собаку после каждого туалета и несильно ругать, если она недотерпела до улицы.

Рубцова подчеркнула, что после заезда в квартиру у животного также могут проявиться новые проблемы, о которых ранее, в приюте, не было известно. Например, собаки могут сильно лаять или "вандалить" во время отсутствия хозяина. По словам специалиста, это связано с тем, что животные испытывают стресс из-за смены обстановки. В этом случае необходимо обратиться за помощью к кинологу или зоопсихологу.