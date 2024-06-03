Кинологи рассказали, почему собака отказывается спать на своем месте

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Люди часто покупают своим собакам комфортные лежанки, но не все питомцы с восторгом воспринимают их, поэтому могут отказаться спать на этом месте. Кинологи определили несколько причин, почему так происходит. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам экспертов, человек может подумать, что лежанка будет комфортной для питомца, однако животному она может не понравиться. Именно поэтому для удобства собаки придется сменить лежанку, уточнили кинологи.

Кроме того, если хозяин не приучил щенка спать на определенном месте с раннего возраста, то впоследствии это станет проблемой. Специалисты подчеркнули, что владелец домашнего животного должен объяснить собаке с помощью команд и поощрений, что она должна находиться в конкретной области.

"Иногда питомец скучает по своему хозяину, особенно если вы проводите дома мало времени. Верный пес будет стараться быть как можно ближе к любимому человеку", – добавили кинологи.

При этом эксперты предупредили, что некоторые собаки придерживаются законов волчьей стаи и могут оспаривать авторитет своего хозяина. В связи с этим кинологи порекомендовали в подобной ситуации корректировать поведение питомца, который позволяет занимать место владельца, невнимательно слушать команды и тянуть поводок во время прогулки.

Ранее глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что собакам нельзя купаться в водоемах, температура которых ниже 18 градусов. Он объяснил, что температура тела животного снижается в воде и через некоторое время может достигнуть опасного уровня. Специалист также отметил, что в водоемах могут быть патогены, которые способны вызывать кишечные инфекции. Для безопасности кинолог посоветовал надевать на собаку спасательный жилет, который не даст потерять питомца в воде.

