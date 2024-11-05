Синоптик Позднякова: 13–14 ноября в Москву придет похолодание

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В середине следующей недели, 13–14 ноября, в Москву придет волна холодной погоды, и не исключено, что это будет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в сторону отрицательных значений, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам Поздняковой, снег растает ближе к среде, 6 ноября, когда воздух прогреется до 7–8 градусов тепла.

"Поэтому думаю, что к субботе от выпавшего снега не останется и следа", – завершила специалист.

Несмотря на то что потепление в столице прогнозируют в выходные, 9 и 10 ноября, синоптик уверена, что волна теплой погоды продержится не более пяти дней.

Также, согласно ее прогнозу, в ночь на 6 ноября температура окажется отрицательной – от минус 2 до минус 4, также может выпасть снег. Днем будет смешанная фаза осадков, так как температура станет положительной – от 2 до 4 градусов.

В ночь на 7 ноября будет от 0 до 2 градусов, днем – от 4 до 6 градусов. Затем ночная температура станет положительной, а погода – комфортной. Так, 8–10 ноября существенных осадков не ожидается, будет появляться солнце, прогнозируется переменная облачность.