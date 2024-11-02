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Новости

02 ноября, 08:30

Происшествия

Новости регионов: в Липецке создатели оздоровительного центра оказались мошенниками

Новости регионов: в Липецке создатели оздоровительного центра оказались мошенниками

Несколько автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве 1 ноября

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В Липецкой области арестовали троих создателей оздоровительного центра. Они находили у пациентов мнимые болезни и навязывали услуги по их лечению. Мошенники обманули пациентов на 8 миллионов рублей. Сейчас они находятся под стражей.

В Ростовской области нетрезвый водитель отказался останавливаться по требованию полицейских. За ним началась погоня. Мужчина не справился с управлением и влетел в забор частного дома. Ему понадобилась медицинская помощь.

Житель Камчатки взял в заложники свою мать и угрожал прохожим расправой. Очевидцы рассказали, что мужчина вел себя неадекватно и размахивал ножом. Силовикам удалось освободить женщину.

Из Хабаровского края в Удмуртию отправили пару краснокнижных тигров. Самца и самку поселят в зоопарке, где о них позаботятся. Перед поездкой тигров осмотрели, им сделали необходимые прививки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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