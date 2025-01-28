Новости часа: снегопад и шквалистый ветер обрушились на Владивосток

Мощный снежный циклон обрушился на Владивосток. Из-за этого ситуация на дорогах осложнилась. Машины не могут преодолеть подъемы, есть аварии. Местами ветер разгоняется до 50 метров в секунду. Из-за разгула стихии работодателей попросили сократить рабочий день, чтобы люди успели попасть домой до пика снегопада. В детских садах, школах и вузах введено свободное посещение.

Тем временем главная воздушная гавань Сахалина подготовилась к непогоде и работает штатно в условиях сильного ливневого снега и порывистого ветра, сообщили представители аэропорта. Рейсы из Москвы, Красноярска и Благовещенска заранее были перенесены на 29 января. Пассажиров просят следить за обстановкой по онлайн-табло.

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