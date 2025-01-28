Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 16:45

Общество

Новости часа: снегопад и шквалистый ветер обрушились на Владивосток

Новости часа: снегопад и шквалистый ветер обрушились на Владивосток

Новости часа: Собянин отметил эффективность столичной системы реагирования

Температура в Москве может понизиться до минус 15 градусов в феврале

Новости часа: Собянин рассказал об открытии 12 пространств для НКО в Москве

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 29 января

Москвичам напомнили об опасности выхода на неокрепший лед

Новости часа: в Москве открылся 12-й коворкинг-центр для НКО

Столичные спасатели предупредили о риске выхода на неокрепший лед

Москвичей предупредили об опасности выхода на лед водоемов

"Доктор 24": врач рассказал, как читать общий анализ крови

Мощный снежный циклон обрушился на Владивосток. Из-за этого ситуация на дорогах осложнилась. Машины не могут преодолеть подъемы, есть аварии. Местами ветер разгоняется до 50 метров в секунду. Из-за разгула стихии работодателей попросили сократить рабочий день, чтобы люди успели попасть домой до пика снегопада. В детских садах, школах и вузах введено свободное посещение.

Тем временем главная воздушная гавань Сахалина подготовилась к непогоде и работает штатно в условиях сильного ливневого снега и порывистого ветра, сообщили представители аэропорта. Рейсы из Москвы, Красноярска и Благовещенска заранее были перенесены на 29 января. Пассажиров просят следить за обстановкой по онлайн-табло.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодарегионывидеоНаталия ШкодаРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика