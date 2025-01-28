Сергей Собянин: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для НКО

На ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для некоммерческих организаций (НКО). Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Центр находится в павильоне "Кролиководство" – объекте культурного наследия федерального значения. Его резидентам доступны презентационный зал, зона коворкинга и переговоров, а также мультимедийное оборудование, помощь в проведении мероприятий и другие услуги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.