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Новости

28 января, 12:30

Новости

Сергей Собянин: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для НКО

Сергей Собянин: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для НКО

Сергей Собянин: на ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для НКО

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На ВДНХ открылся новый коворкинг-центр для некоммерческих организаций (НКО). Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Центр находится в павильоне "Кролиководство" – объекте культурного наследия федерального значения. Его резидентам доступны презентационный зал, зона коворкинга и переговоров, а также мультимедийное оборудование, помощь в проведении мероприятий и другие услуги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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