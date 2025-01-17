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17 января, 16:45

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Собянин: вклад туризма в экономику Москвы в новогодние каникулы вырос в 1,5 раза

Собянин: вклад туризма в экономику Москвы в новогодние каникулы вырос в 1,5 раза

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Москву в новогодние праздники посетили 7 миллионов гостей, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Туристы приезжали из Армении, Белоруссии, Китая, Индонезии, Таиланда и Саудовской Аравии.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, гостиницы столицы были загружены более чем на 90%. Особенно привлекали гостей проект "Зима в Москве", театральные премьеры и другие мероприятия.

За новогодние праздники туризм принес в экономику столицы почти 137 миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
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