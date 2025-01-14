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Новости

14 января, 07:15

Спорт

В районе Крюково открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В районе Крюково открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В столичном районе Крюково появился новый физкультурно-оздоровительного комплекс

Ефимов сообщил об открытии ФОК "Горизонт" в Крюкове

ФОК "Горизонт" возвели в Крюкове по программе "Спорт Москвы"

ФОК "Горизонт" построили в Крюкове по программе "Спорт Москвы"

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В Крюкове заработал физкультурно-оздоровительный комплекс "Горизонт", который смогут посещать свыше тысячи человек в сутки. Для посетителей доступны два бассейна, просторный тренажерный зал, а также удобная парковка.

В Москве продолжается развитие спортивной инфраструктуры. До 2030 года в столице появится еще 500 всесезонных спортивных объектов. В ближайшие два года новые ФОКи откроются в Останкинском, Алексеевском и Северном Измайлове.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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