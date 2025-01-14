В районе Крюково открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В Крюкове заработал физкультурно-оздоровительный комплекс "Горизонт", который смогут посещать свыше тысячи человек в сутки. Для посетителей доступны два бассейна, просторный тренажерный зал, а также удобная парковка.

В Москве продолжается развитие спортивной инфраструктуры. До 2030 года в столице появится еще 500 всесезонных спортивных объектов. В ближайшие два года новые ФОКи откроются в Останкинском, Алексеевском и Северном Измайлове.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.