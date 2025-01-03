Российский нападающий и капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил первую в 2025 году шайбу. Он сделал это в рамках матча чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Миннесоты Уайлд".

Для Овечкина этот гол стал 871-м за всю его карьеру в лиге. Однако рекорд Уэйна Гретцки, известного канадского хоккеиста, российский спортсмен еще не побил. До него ему осталось забить 23 шайбы.

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