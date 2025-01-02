Академия хоккея Александра Овечкина появится в Мнёвниковской пойме

В ближайшее время на северо-западе Москвы появится один из крупнейших спортивных кластеров. В него войдет академия хоккея Александра Овечкина, центр подготовки сборной России по футболу, арена для керлинга и другие

Кроме того, на территории благоустроят набережные для прогулок у воды, а также построят мосты. В Мнёвниковской пойме уже работают две станции БКЛ "Мнёвники" и "Терехово". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

